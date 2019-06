Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche nach Unfall im Krankenhaus

Rengelrode (ots)

Eine 16-jährige Radfahrerin befuhr am Mittwochnachmittag den Leinaradweg in Richtung Uder. Bei der Querung der Landstraße zwischen Rengelrode und der L3080 stieß sie mit einem VW Polo zusammen, der in Richtung L3080 unterwegs war. Der 19-jährige Fahrer hatte noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Jugendliche kam ins Krankenhaus.

