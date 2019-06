Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Traktor macht sich selbstständig

Otterstedt (ots)

Am späten Mittwochnachmittag sorgte ein herrenloser Traktor für Aufsehen in Otterstedt. Das Fahrzeug stand an einem Hang in Schräglage und drohte augenscheinlich umzukippen. Anwohner verständigten die Polizei. Deren Ermittlungen ergaben, dass der Verantwortliche am Mittag den Traktor auf einem Feld abstellte und nicht ausreichend sicherte. Der rollte dann, herrenlos, den Wirtschaftsweg hinab, über eine Straße und an der gegenüberliegenden Böschung hinauf, wo ein Baum die Irrfahrt stoppte. Der Traktor und auch der Baum wurden erheblich beschädigt. Um die Bergung kümmerte sich der verantwortliche dann selbst.

