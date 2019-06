Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anhänger verursacht Schaden

Nordhausen (ots)

Sachschaden hinterließ ein Autofahrer am Mittwochabend beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug am Taschenberg. Der Mann hatte an seinem Ford Transit einen Verkaufsanhänger angehangen. An diesem öffnete sich eine Seitenklappe während der Fahrt und schlug gegen den geparkten Opel.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell