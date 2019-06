Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht schnell aufgeklärt

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 20 Uhr, war eine Autofahrerin aus dem Landkreis Nordhausen mit ihrem Audi A 3 im Darrweg unterwegs. Dort fuhr sie über eine Verkehrsinsel und krachte gegen zwei Verkehrsschilder. Anstatt anzuhalten und die Polizei zu informieren, packte sie nur ihr verlorenes Kennzeichen ein und fuhr davon. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete, rief die Polizei. Noch während der Unfallaufnahme meldete sich die vermeintliche Unfallverursacherin von zu Hause aus. Sie war, so ihre Aussage, von der Sonne geblendet und deshalb von der Straße abgekommen. Warum die 31-Jährige einfach weiterfuhr ist nicht bekannt. Alkohol hatte die Frau nicht getrunken. Am Unfallort sicherten die Polizisten abgefallene Fahrzeugteile vom Audi. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Sicherung der umgeknickten Verkehrszeichen. Aber auch am Wohnort der Unfallverursacherin kamen Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Aus dem Audi lief unfallbedingt Öl aus, welches die Feuerwehrmänner ordnungsgemäß beseitigten. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau angegeben werden.

