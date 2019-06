Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug gestohlen

Artern (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch machten sich Diebe an einem geparkten Sprinter Am Kalkfeld zu schaffen. Nachdem der oder die Täter ein Schloss an der Plane der Ladefläche gewaltsam geöffnet hatten, schleppten sie mehrere Bauwerkzeuge davon. Gestohlen wurden neben einem Notromaggregat eine Bohrmaschine und ein Stemmhammer. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

