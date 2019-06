Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Suche zur Brandursache in Recyclingfirma geht am Donnerstag weiter

Rockensußra (ots)

Nach dem Brand in einer Recyclingfirma am Dienstag hat am Morgen die Kriminalpolizei mit der Suche nach der Brandursache begonnen. Hiernach kann eine vorsätzliche Straftat ausgeschlossen werden. Vermutlich führte ein technischer Defekt zum Brand einer Maschine in der Betriebshalle. Um eine abschließende Aussage zur Ursache geben zu können, wird am Donnerstag ein Gutachter hinzugezogen und gemeinsam mit den Kriminalisten noch einmal den Brandort besichtigen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200000 bis 300000 Euro geschätzt. Bei dem Feuer wurden zwei Mitarbeiter vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, zwei Feuerwehrleute verletzten sich bei den Löscharbeiten leicht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell