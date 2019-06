Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Grasfläche in Flammen

Kleinvargula (ots)

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, nach Kleinvargula ausrücken. Auf einer Grasfläche zwischen Herbsleben und Kleinvargula brannten Büsche und Gras. Noch vor Eintreffen der Polizei hatten die Kameraden die Flammen bereits gelöscht. Vermutlich waren Rodungsarbeiten an einem Wirtschaftsweg in Richtung Kläranlage ursächlich für das Feuer. Der Schaden war gering.

