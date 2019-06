Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer

Nordhausen (ots)

Mit über 1,6 Promille war ein Autofahrer am Dienstagabend am Kornmarkt unterwegs und in eine Polizeikontrolle geraten. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und mit zur Blutentnahme.

