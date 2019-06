Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher waren vermisst

Nordhausen (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr, den Einbruch in die Villa Park Hohenrode und informierte die Polizei. Die Polizisten trafen wenig später auf die vier Einbrecher, die sich auf einer Bank im Park gegenüber niedergelassen hatten. Es handelte sich um drei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sowie eine 21-jährige Frau. Sie hatten aus dem leerstehenden Gebäude mehrere Flaschen Bier gestohlen. Dabei richteten sie einen Schaden von mindestens 1500 Euro an. Die Fensterscheiben waren eingeschlagen, im Haus hatten sie einen Feuerlöscher entleert. Gegen das Quartett wurde Anzeige erstattet. Zwei der angetroffenen Jugendlichen waren bereits bei der Polizei als vermisst gemeldet worden.

