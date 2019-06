Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Feuer in Recyclingfirma geht die Kriminalpolizei nauf Spurensuche

Rockensußra (ots)

Nach dem Feuer in einer Recyclinganlage in der Schlotheimer Straße werden am Mittwochvormittag die Spezialisten der Kriminalpolizei mit der Suche nach der Brandursache beginnen. Am Dienstag war es kurz nach 16 Uhr zu einer Verpuffung in einem der Arbeitshallen gekommen. Durch die Flammen wurden Teile der Dachkonstruktion beschädigt. Vier Menschen, darunter zwei Feuerwehrmänner, mussten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Sie erlitten leichte Verletzungen. Die Kameraden aus verschiedenen Feuerwehren waren bis in den Abend hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt. Kurz vor 19 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle, bevor am Abend erneut einige Glutnester am Dach aufflackerten. Noch ist der Schaden genau zu beziffern, er beträgt aber einige 100000 Euro.

