LPI-NDH: Autohaus von Dieben heimgesucht

Worbis (ots)

Eine böse Überraschung erlebten die Mitarbeiter eines Autohauses in der Sommerbergstraße. Unbekannte waren in der Nacht von Montag zu Dienstag auf dem Gelände und hatten es auf die Räder der Autos abgesehen. Insgesamt erbeuteten sie acht Kompletträder. Dabei beschädigten sie einzelne Fahrzeuge. Der Schaden wird auf mindestens 10000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu auffälligen Personen und Fahrzeugen, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

