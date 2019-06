Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Möglicher Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung ermittelt

Nordhausen (ots)

Im Zusammenhang mit der Beschädigung des Außengeländers einer Apotheke am Sonntagabend richten sich die Ermittlungen gegen einen polizeibekannten, 24-jährigen Mann, der in Nordhausen lebt. Ein Zeuge hatte ihn am Morgen wiedererkannt und die Polizei verständigt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell