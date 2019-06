Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Firmengelände

Nordhausen (ots)

Vom Außengelände einer Firma An der Bleiche wurden aus zwei Boxen Edelstahlteile im Wert von mindestens 10000 Euro gestohlen. Unbekannte hatten das Tor aufgebrochen und waren so auf das Gelände gelangt. Ermittlungen zufolge hat sich der Diebstahl im Zeitraum Mittwoch, 29. Mai bis Montagmorgen, 8.20 Uhr ereignet. Wem sind in dieser Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden können? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

