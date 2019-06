Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Einparken, drei Menschen verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Drei Menschen, darunter ein 6-jähriger Junge, wurden am Montagvormittag nach einem Verkehrsunfall vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Gegen 08.25 Uhr beabsichtigte ein 38-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Astra in der Hospitalstraße nach links in eine Parklücke zu fahren. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Audi A 4 zusammen. Dessen 43-jährige Fahrerin und der 6-Jährige im Audi wurden leicht verletzt. Auch der Fahrer des Opels musste medizinisch versorgt werden. Die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufendes Benzin zu binden.

