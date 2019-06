Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube abgebrannt

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen stand in der Teichstraße eine Gartenlaube in Flammen. Zeugen hatten gegen 5 Uhr Rauch aufsteigen sehen und die Feuerwehr verständigt. Die Gartenlaube brannte komplett ab. Zur Ermittlung der Brandursache waren am Vormittag Kriminalisten am Brandort, auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz. Noch kann nicht abschließend gesagt werden, wie das Feuer entstanden ist. Der Brandort bleibt vorerst gesperrt, bis eine erneute Brandortuntersuchung angeschlossen ist. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 10000 Euro geschätzt.

