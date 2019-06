Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt die Frau?

Die Frau steht im Verdacht, am Mittwoch, 13. März, um 14.50 Uhr und 14.51 Uhr mit einer gestohlenen EC-Karte einen vierstelligen Bargeldbetrag abgehoben zu haben. Dabei wurde sie von der Überwachungskamera der VR Bank in der Wendewehrstraße aufgenommen. Wer erkennt die Frau oder kann Hinweise zu deren Identität geben? Die EC-Karte wurde am selben Tag zwischen 10 Uhr und 14.50 Uhr aus einem Pkw Am Alten Blobach gestohlen. Wem ist die Frau dort aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510.

