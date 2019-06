Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rad gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße wurde am Sonntag ein Fahrrad gestohlen. Das Rad hatte der Besitzer gegen 1 Uhr abgestellt. Den Diebstahl entdeckte der Mann gegen 15.30 Uhr. Auffällig am Fahrrad sind mehrere Satteltaschen und Fahrradkörbe am Rad, welches zum Zeitung austragen genutzt wurde. Wo ist ein solches Rad aufgetaucht? Wer hat den Diebstahl möglicherweise beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

