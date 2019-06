Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer verunglückt

Ilfeld (ots)

Lebendbedrohliche Verletzungen erlitt ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der B 4. Der Mann aus Hamburg war mit einer Gruppe Motorradfahrer aus Richtung Rotheshütte in Richtung Ilfeld unterwegs. Auf Höhe Netzkader kam es in einer Kurve zur Berührung mit einem entgegenkommenden Mitsubuishi. Der Mann stürzte. Eine weitere Motorradfahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen, überrollte den Mann, bevor auch sie zu Fall kam. Der 28-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die 26-jährige Motorradfahrerin aus Niedersachsen wurde leicht verletzt. Die zwei Insassen im Pkw, zwei Frauen im Alter von 65 und 77 Jahren, erlitten einen Schock. Die Unfallstelle war über zwei Stunden gesperrt. Alle Fahrzeuge wurden sichergestellt.

