Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte nach Unfall

Holzengel (ots)

Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Holzengel am Sonntag leicht verletzt. Gegen 18.20 Uhr stieß eine 48-jährige Autofahrerin in ihrem Dacia auf der Kreuzung Hauptstraße, L 2088 mit einem vorfahrtsberechtigten VW Caddy zusammen. Dessen 37-jähriger Fahrer und eine 79-jährige Insassin im Dacia zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein 5-jähriger Junge im Dacia blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Flüssigkeiten aus den Fahrzeugen.

