Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerteufel unterwegs

Mühlhausen (ots)

Mehrfach mussten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Montag ins Stadtgebiet Mühlhausen ausrücken. Unbekannte hatten Mülltonnen in Brand gesetzt. So loderten kurz vor Mitternacht die Flammen in der Langensalzaer Straße und Pfannenschmidtstraße, Minuten später in der Stadtberg-, Brunnen-, und Wanfrieder Straße. Eine Papiertonne und ca. acht Meter Hecke brannten dann kurz vor 4 Uhr am Montagmorgen in der Krollstraße. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnten der oder die Feuerteufel nicht erwischt werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine genauen Angaben möglich. Wer Angaben zu möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell