Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Medieninformation PI Unstrut-Hainich

Mühlhausen (ots)

Am Freitagmittag kollidierte eine 83jährige Fahrerin eines Elektrorollstuhls in Mühlhausen auf dem Steinweg mit einer 73jährigen Fußgängerin. Die 73jährige Frau kam zu Fall und wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht.

Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mühlhausen am Schneidemühlenweg vier Reifen eines dort geparkten Pkw Mercedes Benz beschädigt. Beim Losfahren bemerkte der 71jährige Fahrzeugnutzer die "platten" Reifen.

Am Sonntagmorgen wurden auf dem Steinweg Fahndungskontrollen durchgeführt. Bei der Kontrolle von zwei 17- und 18jährigen Heranwachsenden konnten Betäubungsmittel fest- und sichergestellt werden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelsgesetz eingeleitet.

