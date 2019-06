Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerteufel im Harztor

Nordhausen (ots)

Innerhalb weniger Tage kam es gleich zwei Mal zu einem Brandfall in der Ortslage Ilfeld. Am Freitag den 31.5. wurde die Polizei zum Georgsplatz gerufen. Die Anwohner hatten an der Rückseite ihres Grundstückes, also am Goetheweg, festgestellt, dass ein mit Laub gefüllter Stoffsack an mehreren Stellen Brandlöcher aufwies. Die Tatzeit konnte allerdings nur von Mittwoch den 29.05. ca. 15:00 Uhr bis zum 31.05.2019 12:30 Uhr eingegrenzt werden. Am Samstag den 01.06.2019 erging gegen 15:40 Uhr in der Rettungsleitstelle die Mitteilung, dass das Schützenhaus in Ilfeld brenne. Jemand hatte das Tor zum Festzelt überwunden und im Anschluss brennbares Gerät angezündet. Aufgrund des schnellen und professionellen Einschreitens der Feuerwehren Harztor konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Die Polizei Nordhausen sucht Zeugen zu beiden Vorfällen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeug in den o. g. Zeiträumen an den jeweiligen Brandorten gesehen. Mitteilungen bitte an die Kriminalpoilizei Nordhausen, Tel. 03631-96-0.

