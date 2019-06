Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol

Sondershausen, Waldstraße (ots)

Am 02.06.2019 08:20 Uhr wurde ein 55 Jähriger in Sondershausen in der Waldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil er keinen Sicherheitsgurt trug. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,69 Promille. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

