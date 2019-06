Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Verkehrsunfall, 01.06.2019, 10:15 Uhr

Die Fahrerin eines Pkw Suzuki befuhr in Leinefelde den Kreisverkehr Birkunger Straße aus Richtung Jahnstraße kommend. Der Fahrer eines unbekannten Pkw befuhr die Birkunger Straße und bog so in den Kreisverkehr ein, dass er mit den Pkw Suzuki kollidierte. Nach dem Zusammenstoß der Fahrzeuge, entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Gewerbegebiet, ohne ihrer erforderlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Sachschaden am geschädigten Fahrzeug 500.- Euro.

Verkehrsunfall, 01.06.2019,12:05 Uhr

Auffahren wegen Unaufmerksamkeit, war die Unfallursache eines Verkehrsunfalles in Heuthen. Der Fahrer eines Pkw Ford fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden, vorfahrtsgewährenden Pkw Volvo auf. Unfallstelle war " Straße auf der Wiese" An beiden Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von 6.000.- Euro.

Wildunfall, 01.06.2019 2019, 00:15 Uhr

Der Fahrer eines Pkw Mercedes Benz befuhr zum Unfallzeitpunkt die L 2032 aus Richtung Dingelstädt kommend in Richtung Wachstädt, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Trotz Gefahrenbremsung konnte er dem Wild nicht mehr ausweichen und erfasste es frontal. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Wildunfall, 01.06.2019, 13:30 Uhr

Ein weiterer Unfall mit Rehwild ereignete sich am 01.06.2019. Unfallörtlichkeit, diesmal die L 1008. Auf dem Weg von Dingelstädt nach Küllstedt, ist der Fahrerin eines Pkw VW Tiguan ein Reh ins Fahrzeug gelaufen. Das Reh verendete noch vor Ort. Am Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von 3.000.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell