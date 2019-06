Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kradfahrer stürzt und beschädigt Pkw

B 85 Kyffhäuser (ots)

Am 31.05.2019 gegen 16 Uhr fuhr ein Wartburg die 36 Kurven von Kelbra kommend in Richtung Kyffhäuserdenkmal. Ein Kradfahrer befuhr die gleiche Strecke weiter hinter dem Wartburg. Nach einer Rechtskurve war der Wartburg auf einmal vor dem Kradfahrer. Dieser wollte nach links ausweichen, so dass er am Pkw vorbei fahren kann. Hier kam es zum leichten Zusammenstoß, so dass der Kradfahrer stürzte, sich aber nicht verletzt. Sachschaden: 4000Euro

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell