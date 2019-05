Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: defekter Schornstein führt zu Feuer im Heizungsraum

Thüringenhausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, kurz nach 4 Uhr, kam es zum Ausbruch eines Feuers im Heizhaus eines Wohnhauses. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ca. 20000 Euro. Am Vormittag war die Kriminalpolizei auf Spurensuche zur Brandursache. Eine Straftat kann ausgeschlossen werden. Ein technischer Defekt am Schornstein führte zur Entzündung der Verkleidung.Die Feuerwehren aus Ebeleben, Greußen und Rohnstedt waren im Einsatz.

