Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Kieswerk

Heringen (ots)

Einbrecher verschafften sich in der vergangenen Nacht widerrechtlich Zutritt auf das Gelände des Kieswerkes in der Nordhäuser Straße. Dort öffneten sie mehrere Türen gewaltsam und verschafften sich so Zugang zu Büros und einer Lagerhalle. Gestohlen wurde, ersten Ermittlungen zufolge, nichts. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Kieswerkes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell