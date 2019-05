Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkautomatenaufbruch gescheitert

Sondershausen (ots)

Auf zwei Parkautomaten hatten es Diebe zwischen Montag und Dienstag in Sondershausen abgesehen. In der Pfarrstraße versuchten der oder die Unbekannten einen Automaten gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Auch beim Versuch, den Parkautomaten am Trinitatisplatz zu öffnen, scheiterten die Diebe. An beiden Automaten entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

