Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Straße abgekommen

Hesserode (ots)

Die Fahrerin eines Fiat befuhr am Dienstag, kurz vor 21 Uhr, in Hesserode die Nüxeier Straße in Richtung Nordhausen. In einer Rechtskurve verlor die 23-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw. Der Fiat kam infolge dessen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 2600 Euro.

