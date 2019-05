Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Wüstheuterode (ots)

Schmuck erbeuteten Einbrecher am Dienstag aus einem Einfamilienhaus in der Straße Unterm Rösental in Wüstheuterode. Zwischen 10 Uhr und 13.45 Uhr waren der oder die Täter gewaltsam über die Hintertür in das Wohnhaus eingedrungen. Im Haus durchsuchte sie sämtliche Räume. Wer hat etwas beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

