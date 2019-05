Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontscheibe eingeschlagen

Struth (ots)

Eine böse Überraschung erlebte die Besitzerin eines Audi am Dienstag, gegen 8.15 Uhr, in Struth. Sie musste feststellen, dass Unbekannte die Frontscheibe ihres Pkw eingeschlagen hatten. Das Fahrzeug war in der Großen Gasse abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

