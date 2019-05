Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gegen Lichtmast gerollt

Oberheldrungen (ots)

Ein Fahrzeugbesitzer stellte seinen VW am Dienstagmorgen in der Hauptstraße ab. Da offenbar die Handbremse nicht richtig angezogen war, machte sich der Pkw selbstständig und rollte gegen einen Lichtmast, an dem er zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand.

