Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag wurde der Polizei der Diebstahl eines Fahrrades aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Halleschen Straße gemeldet. Unbekannte hatten das Schloss, mit dem das Fahrrad gesichert war, gewaltsam geöffnet und das Mountainbike des Herstellers Bulls anschließend mitgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

