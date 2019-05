Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnungen

Mühlhausen (ots)

Eine Wohnung in der Oberdorlaer Straße in Felchta wurde am Montag von Dieben heimgesucht. Zwischen 7.25 Uhr und 18.10 Uhr verschafften sich der oder die Unbekannten über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt. Anschließend erbeuteten sie einen Fernseher im Wert von mehreren hundert Euro. Bereits am Sonntag machten sich Diebe an einem Haus in der Brunnenstraße zu schaffen. Der oder die Täter haben versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen, woran sie jedoch scheiterten. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

