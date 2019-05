Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gegen Baum geprallt

Nordhausen (ots)

Leicht verletzt kam eine junge Frau am späten Montagabend nach einem Unfall in Nordhausen ins Krankenhaus. Die 21-Jährige war gegen 23.40 Uhr mit ihrem Hyundai in der Halleschen Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Infolge dessen kollidierte das Auto mit einem Baum.

