Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Im Kreisel Unfall gebaut

Sondershausen (ots)

Einen Schaden von mindestens 1200 Euro verursachte am Montagmittag ein 31-jähriger Autofahrer in Sondershausen. Der Mann war mit seinem Audi 80 im Kreisel am Franzberg unterwegs. Beim Verlassen des Kreisels in Richtung Joseph-Haydn-Straße geriet er nach links in die Leiteinrichtung und beschädigte diese. Auch sein Audi blieb nicht unversehrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell