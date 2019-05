Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr

Sonnenstein (ots)

Drei Menschen sind bei einem Unfall, der sich Sonntagmittag im Eichsfeld ereignete, leicht verletzt worden. Der Fahrer eines Seat befuhr gegen 12.20 Uhr die Landstraße aus Richtung Sonnenstein in Richtung Jützenbach. In einer Rechtskruve geriet der 18-Jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Skoda eines 48-Jährigen. Der Skoda wurde durch den Aufprall in die Leitplanke gedrückt, der Seat kam von der Fahrbahn ab.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell