Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind durch Moped verletzt

Nordhausen (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Mopeds befuhr am Sonntag, gegen 15.50 Uhr, das Gelände einer Tankstelle am Pulverhausweg. Im Anschluss stürzte der Fahrer mit dem Moped, wobei ein fünf Jahre altes Kind am Fuß getroffen und verletzt wurde. Danach fuhr der Zweiradfahrer unerlaubt davon, ohne dass seine Personalien bekannt gemacht werden konnten. Der Unbekannte trug eine schwarze Jacke und schwarze Hose, sowie einen schwarzen Integralhelm ohne Visier. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zum unbekannten Mopedfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

