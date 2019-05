Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Audi nach Diebstahl durch Polizeihubschrauber aufgefunden

Gernrode (ots)

Eine böse Überraschung erlebten Fahrzeugbesitzer in der vergangenen Nacht im Eichsfeld. Kurz nach Mitternacht bemerkten sie, wie ihr Audi A5 von ihrem Grundstück in der Lindeistraße in Gernrode rollte. Umgehend informierten sie die Polizei. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung der über die Autobahn flüchtenden Diebe auf. Der Polizeihubschrauber konnte das gestohlene Fahrzeug gegen 1.30 Uhr in Sachsen-Anhalt, auf einem Feldweg bei Rosperwenda feststellen. Die Autodiebe waren geflüchtet. Auch der Einsatz eines Fährtenhundes führte nicht zum Eigreifen der Täter. Die Polizei bittet nun Anwohner von Rosperwenda, denen Personen aufgefallen sind, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell