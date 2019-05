Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ruhestörungen auf dem Blobach

Mühlhausen (ots)

Bis zu 150 Jugendliche feierten ihre Jugendweihe am 25.05.19 ausgelassen auf dem Blobach und lösten mehrere Polizeieinsätze am Abend und in den frühen Morgenstunden des 26. Mai aus. Bereits ab 20:45 Uhr beschwerten sich Anwohner über die jungen Erwachsenen, die sich, wie jedes Jahr üblich, auf dem Blobach zum Feiern trafen. Das eskalierte soweit, dass nicht nur Flaschen geworfen sondern auch Feuerwerkskörper gezündet wurden. Die alkoholisierten Jugendlichen zeigten sich jedoch derart uneinsichtig, dass erst mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei die "Feierlichkeiten" auf dem Blobach beendet werden konnten.

