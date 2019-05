Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Menteroda (ots)

An der Kreuzung Holz-/Berstraße kam es am 25.05.19 gegen 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf aus dem Eichsfeldkreis und einem Pkw Peugeot. Die 54-jährige Fahrerin des VW missachtete die Vorfahrt und stieß mit dem Peugeot zusammen, dessen 57-jähriger Fahrer aus Menteroda leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

