Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeld (ots)

Am Freitag den 24.05.19 gegen 14:15 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in Worbis in der Elisabethstraße ein 11jähriger Junge schwer verletzt. Das Kind befuhr den Radweg in der Elisabethstraße in Richtung Stadion. Der Fahrer eines Reanult Master Van befuhr die Elisabethstraße in die gleiche Richtung und beabsichtigte in Höhe der Turnhalle der staatlichen Regelschule nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah er den Jungen mit dem Fahrrad, welcher gerade die Einmündung zum Parkplatz passierte und stieß mit diesem zusammen. Der 11jährige erlitt durch den Aufprall mehrere Prellungen und eine Gehirnerschütterung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell