Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Am Samstag Abend gegen 21:00 Uhr kam es in Bischofferode zu einem Nachbarschaftsstreit, in dessen Folge zwei Personen verletzt wurden. Auslöser war ein parkender Pkw. Über den seiner Meinung nach falsch abgestellten Pkw regte sich ein 75jähriger Mann derart auf, dass er den 27jährigen Eigentümer des Fahrzeugs mit Pfefferspray attackierte. Als dieser zu Boden ging, eilte ihm sein 48jähriger Vater zu Hilfe und wurde ebenfalls mit Pfefferspray angegriffen. Anschließend stach der 75jährige mit einem Messer nach dem 48jährigen, dieser konnte jedoch geistesgegenwärtig ausweichen. Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell