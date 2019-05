Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Malerarbeiten in den frühen Morgenstunden

Nordhausen (ots)

Am heutigen Morgen wurde gegen 05:00 Uhr die Polizei in Nordhausen informiert, dass sich drei männlichee Personen auf dem Dach in der Ostrower Straße 16 in Nordhausen aufhalten und dort vermutlich Graffiti anbringen. Durch die eingesetzten Beamten konnten noch zwei der drei Täter auf dem Dach, auf frischer Tat, festgestellt werden. Diese waren mittels Farbroller/ Farbeimer auf das Dach gestiegen und gerade dabei dieses mit einem Schriftzug zu "verschönern". Die beiden Täter (19 und 30 Jahre, männlich) zeigten sich sodann gleich reumütig und wurden vor Ort aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell