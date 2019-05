Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Einfluss von Alkohol am Steuer erwischt

Nordhausen (ots)

Am 25.05.2019 gegen 02:00 Uhr fiel den Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen ein PKW Ford Focus in der Frankenstraße in Bleicherode, durch seine unsichere Fahrweise, auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 18-jährigen Fahrzeugführer wurde in dessen Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Die angeordnete Blutentnahme wurde im Anschluss im Helios-Klinikum Bleicherode durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

