Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gestellt

Mühlhausen (ots)

Mit zwei Festnahmen endete der Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Langensalzaer Landstraße. Zwei Männer verschafften sich gegen 1.30 Uhr mit Pflastersteinen gewaltsam Zutritt in den Markt. Dort hatten sie es auf Alkohol und Zigaretten abgesehen. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten sie aus dem Geschäft. Die zuvor alarmierten Polizisten waren schnell am Markt und konnten die zwei Einbrecher im Alter von 31 und 41 Jahren festnehmen. Die Kriminalpolizei sicherte die ganze Nacht Spuren am Tatort. Noch am Freitagvormittag kamen die Männer wieder auf freien Fuß.

