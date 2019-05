Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baucontainer aufgebrochen

Bleicherode (ots)

An mehreren Baucontainern einer Firma machten sich Unbekannte in Bleicherode zu schaffen. Am Freitagmorgen wurde festgestellt, dass fünf Container in der Gewerbestraße gewaltsam geöffnet wurden. Erbeutet haben der oder die Täter nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell