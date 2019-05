Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Linienbus mit Zaun kollidiert

Artern (ots)

Der Fahrer eines Linienbusses befuhr am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, den Busbahnhof in der Reinsdorfer Straße. Zunächst fuhr er an einem abgestellten Bus vorbei. Dabei blieb er mit dem Bus an einem Zaun hängen. Der Zaun wurde hierdurch verbogen. Am Bus wurde die hintere Fahrzeugecke aufgerissen. Personen kamen nicht zu Schaden.

