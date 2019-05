Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb an der Flucht gehindert

Sondershausen (ots)

Ein Diebstahl konnte am Donnerstag in Sondershausen verhindert werden. Ein Mann verstaute gegen 17.50 Uhr vor einem Geschäft diverses Fahrradzubehör in seiner Fahrradtasche, ohne es zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes bemerkte dies. Gemeinsam mit einem Polizisten, der sich im dienstfrei befand, konnte sie den Dieb an der Flucht hindern. Gegen den 54-Jährigen wurde Anzeige erstattet.

