Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer kennt diesen EC-Betrüger?

Mühlhausen (ots)

Mehr als 1000 Euro erbeuteten EC-Betrüger in zwei Fällen im Dezember 2018. Die EC-Karten stahlen sie am 21. Dezember 2018 aus den Einkaufswagen zweier Frauen, in Supermärkten in Mühlhausen und Bad Langensalza. Kurze Zeit später hoben die Männer mit den gestohlenen Karten Bargeld in Bankfilialen in Mühlhausen und Bad Langensalza ab. Die Auswertung der Bilder der Überwachungskameras ergab, dass in beiden Fällen dieselben Täter agierten. Das Bild zeigt einen der Täter während des Geldabhebens. Einer der Männer ist bei Betreten der Bankfiliale komplett in schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Lederjacke, schwarze Mütze und schwarze Schuhe. Der zweite Mann war mit einer beigen Hose und ebenfalls einer schwarzen Jacke, schwarzen Mütze und schwarzen Schuhen bekleidet. Wer kennt den Mann auf dem Bild? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

